Le riflessioni da fare in questo momento all'Inter sono tante. Considerando le assenze, i limiti strutturali della rosa e i tempi di recupero degli infortunati. Dall'incastro uscirà poi una strategia di mercato per le ultime due settimane della sessione invernale. Sul tema riflette anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
Il focus dal quotidiano sulle risorse a disposizione del mister per affrontare i tanti impegni che stanno per arrivare
"Non è da scartare l’ipotesi che Dumfries possa essere nuovamente a disposizione magari nella seconda metà di febbraio. Fino ad allora Chivu avrà ancora tanto bisogno di Luis Henrique, sperando che Darmian torni a stretto giro a rappresentare un’alternativa per la catena di destra. In attesa, inoltre, di capire se sul mercato si muoverà qualcosa, considerando che, almeno fino al rientro di Calhanoglu, Diouf potrebbe servire anche in mezzo al campo. Un rinforzo agevolerebbe di certo la gestione dell’allenatore nerazzurro in uno snodo così delicato".
