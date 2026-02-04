FC Inter 1908
Inter Chivu
Nelle ultime stagioni la squadra nerazzurra ha sempre onorato la competizione con grande ambizione
Torna a giocare la Coppa Italia l'Inter. Dopo aver affrontato ed eliminato agilmente il Venezia, stasera 'ospita' il Torino. Non a San Siro, ma a Monza, per noti motivi. Un trofeo che i nerazzurri non hanno di certo snobbato nel recente passato. Sul tema torna anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

Inter
CREMONA, ITALY - FEBRUARY 01: General view inside the dressing room ahead of the Serie A match between US Cremonese and FC Internazionale at Stadio Giovanni Zini on February 01, 2026 in Cremona, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"L’Inter ha vinto due delle ultime cinque edizioni della coppa nazionale, nel 2022 e nel 2023, e in tutte e due le occasioni, con Simone Inzaghi allenatore, ha considerato il trofeo alla stregua di un lenitivo, di un cerotto da applicare sulla ferita di due scudetti perduti.

In questa stagione, l’Inter ha la necessità assoluta di centrare il bersaglio grosso dello scudetto, per lasciarsi alle spalle il trauma della finale persa per 5-0 contro il Psg nella Champions 2025. E quanto alla Champions in corso, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, per incassare il maggior numero di milioni. In tale scenario, non vogliamo dire che la Coppa Italia sia un impiccio, nessuno gioca per perdere, però non crediamo neppure che sia in cima ai pensieri di società e squadra".

