"L’Inter ha vinto due delle ultime cinque edizioni della coppa nazionale, nel 2022 e nel 2023, e in tutte e due le occasioni, con Simone Inzaghi allenatore, ha considerato il trofeo alla stregua di un lenitivo, di un cerotto da applicare sulla ferita di due scudetti perduti.

In questa stagione, l’Inter ha la necessità assoluta di centrare il bersaglio grosso dello scudetto, per lasciarsi alle spalle il trauma della finale persa per 5-0 contro il Psg nella Champions 2025. E quanto alla Champions in corso, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, per incassare il maggior numero di milioni. In tale scenario, non vogliamo dire che la Coppa Italia sia un impiccio, nessuno gioca per perdere, però non crediamo neppure che sia in cima ai pensieri di società e squadra".