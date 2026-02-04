Stasera l'Inter scenderà in campo a Monza per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. Un match nel quale Chivu potrebbe dare spazio anche a chi ha giocato meno nel recente passato, senza però stravolgere l'assetto della squadra.
Libero: “Niente mercato? Chivu non si lamenta. Col Torino può giocare titolare un Under 23”
Stasera l'Inter scenderà in campo a Monza per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino: Chivu pensa ad un Under 23 dal 1'
"Niente rinforzi dal mercato? Chivu non si lamenta. Non è nel suo stile. Semmai agisce e allarga la rosa nella direzione più logica, ovvero coinvolgendo qualche talento dell'Under 23, la neonata seconda squadra nerazzurra che benissimo sta facendo in serie C", si legge su Libero.
Sempre il quotidiano, poi, lancia addirittura un possibile titolare proprio dall'Under 23: "L'indiziato per il lancio è Bovo, mediano vecchio stampo, regista d'altri tempi, che già contro il Venezia aveva fatto il suo esordio. Potrebbe toccare di nuovo a lui, stavolta dall'inizio, nella "falsa trasferta" di stasera: il quarto di Coppa Italia contro il Torino", scrive il quotidiano.
