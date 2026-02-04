Ieri si è espresso il Viminale dopo i fatti di Cremona con il petardo lanciato da un tifoso verso Emil Audero: divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026. Per oggi, invece, come spiega il Corriere dello Sport, è atteso il responso del Giudice Sportivo: "Il provvedimento riguarda le sfide in casa di Sassuolo, Lecce e Fiorentina. Rimane escluso il derby tra Milan e Inter dell’8 marzo, come specificato dal Viminale in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.
Petardo ad Audero, oggi il Giudice Sportivo: ecco cosa può rischiare l’Inter
Le conseguenze di quel gesto folle non sono finite qui perché oggi il giudice sportivo infliggerà all’Inter una pesante multa per responsabilità oggettiva, attenendosi a quanto indicato nel referto arbitrale e nel rapporto della Procura. Da capire inoltre se ci sarà un pugno duro per chiudere, per una o più partite di Serie A, il settore della curva nerazzurra a San Siro. Nell’ultimo mese il ministro dell’Interno Piantedosi è intervenuto per cercare di debellare gli episodi di violenza da parte degli ultrà.
Al momento oltre alle trasferte vietate per i tifosi dell’Inter, ci sono anche quelle negate fino a fine stagione ai supporter di Lazio, Roma, Napoli e Fiorentina che avevano dato vita a scontri sull’autostrada negli spostamenti al seguito delle partite. La presenza dei tifosi dell’Inter nella stracittadina del mese prossimo si allinea a quanto deciso per Roma-Lazio, in programma nel weekend del 17 maggio e a cui potranno regolarmente assistere i tifosi biancocelesti".
