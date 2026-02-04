Le conseguenze di quel gesto folle non sono finite qui perché oggi il giudice sportivo oggi si esprimerà: ecco le ultimissime

Marco Astori Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 10:16)

Ieri si è espresso il Viminale dopo i fatti di Cremona con il petardo lanciato da un tifoso verso Emil Audero: divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026. Per oggi, invece, come spiega il Corriere dello Sport, è atteso il responso del Giudice Sportivo: "Il provvedimento riguarda le sfide in casa di Sassuolo, Lecce e Fiorentina. Rimane escluso il derby tra Milan e Inter dell’8 marzo, come specificato dal Viminale in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.

Le conseguenze di quel gesto folle non sono finite qui perché oggi il giudice sportivo infliggerà all’Inter una pesante multa per responsabilità oggettiva, attenendosi a quanto indicato nel referto arbitrale e nel rapporto della Procura. Da capire inoltre se ci sarà un pugno duro per chiudere, per una o più partite di Serie A, il settore della curva nerazzurra a San Siro. Nell’ultimo mese il ministro dell’Interno Piantedosi è intervenuto per cercare di debellare gli episodi di violenza da parte degli ultrà.

Al momento oltre alle trasferte vietate per i tifosi dell’Inter, ci sono anche quelle negate fino a fine stagione ai supporter di Lazio, Roma, Napoli e Fiorentina che avevano dato vita a scontri sull’autostrada negli spostamenti al seguito delle partite. La presenza dei tifosi dell’Inter nella stracittadina del mese prossimo si allinea a quanto deciso per Roma-Lazio, in programma nel weekend del 17 maggio e a cui potranno regolarmente assistere i tifosi biancocelesti".