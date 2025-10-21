FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu sceglie la coppia baby. Lautaro? Non accadrà come l’ultima volta…

news

Inter, Chivu sceglie la coppia baby. Lautaro? Non accadrà come l’ultima volta…

Inter, Chivu sceglie la coppia baby. Lautaro? Non accadrà come l’ultima volta… - immagine 1
Il tecnico dovrà fare a meno nelle prossime sfide di Thuram. Per stasera possibile debutto dal 1' della coppia Bonny-Esposito
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter dovrà fare a meno nelle prossime sfide di Thuram. Per stasera possibile debutto dal 1' della coppia Bonny-Esposito, con Lautaro opzione a gara in corsa ma ancora in ballottaggio per essere titolare.

"Dopo aver fatto (bene), i supplenti in campionato, ora Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny dovranno non far rimpiangere Marcus Thuram anche in Champions League, andando alla ricerca del loro primo gol personale nelle coppe europee. "Tikus", infatti, non è partito per il Belgio e non ci sarà neanche sabato al Maradona. Dunque, è forte il rischio che Thuram non ci sia ancora a completa disposizione neanche per Inter-Fiorentina del 29 ottobre. Questa sera contro l’Union Saint-Gilloise toccherà così di nuovo ai “ragazzi” terribili, i due attaccanti di riserva che di riserva per ora non si sono dimostrati, a differenza dei vari Arnautovic, Taremi e Correa che poco diedero all’Inter nella scorsa annata", scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE

Inter, Chivu sceglie la coppia baby. Lautaro? Non accadrà come l’ultima volta…- immagine 2
Getty Images

"Esposito e Bonny devono ancora esultare in Champions. Pio è stato titolare con l’Ajax, disputando una gara di grande spessore, Bonny è subentrato in entrambe le partite nei minuti finali. Gli ex Spezia e Parma finora hanno giocato in coppia 57 minuti (spezzettati in cinque gare), ma non sono mai partiti da titolari insieme. Chivu, come suo solito, non ha voluto anticipare nulla, volendo tenere tutti sulla corda. Ha solo ribadito come Lautaro, apparso stanco nel match con la Roma - dopo il rientro dagli Stati Uniti -, sia pronto. L'argentino, nelle partite di ripresa dopo la sosta di settembre, giocò da titolare, non benissimo, a Torino contro la Juventus, e poi rimase a riposo per tutto l'incontro con l'Ajax. Difficile che questa volta accada la stessa cosa, non fosse altro perché Chivu non avendo Thuram avrà bisogno anche del suo apporto, che sia dall'inizio o a gara in corso. Di sicuro Lautaro non ha bisogno di "presentazioni" in Champions, per lui parlano i suoi 23 gol, quelli che devono iniziare a fare anche Pio Esposito e Bonny", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, tocca a Esposito? Con Chivu nulla di certo. C’è anche una clamorosa ipotesi in attacco
Condò: “Serie A, smarriti 40 gol. L’Inter viaggia grazie alle punte di scorta....

© RIPRODUZIONE RISERVATA