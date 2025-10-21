"Esposito e Bonny devono ancora esultare in Champions. Pio è stato titolare con l’Ajax, disputando una gara di grande spessore, Bonny è subentrato in entrambe le partite nei minuti finali. Gli ex Spezia e Parma finora hanno giocato in coppia 57 minuti (spezzettati in cinque gare), ma non sono mai partiti da titolari insieme. Chivu, come suo solito, non ha voluto anticipare nulla, volendo tenere tutti sulla corda. Ha solo ribadito come Lautaro, apparso stanco nel match con la Roma - dopo il rientro dagli Stati Uniti -, sia pronto. L'argentino, nelle partite di ripresa dopo la sosta di settembre, giocò da titolare, non benissimo, a Torino contro la Juventus, e poi rimase a riposo per tutto l'incontro con l'Ajax. Difficile che questa volta accada la stessa cosa, non fosse altro perché Chivu non avendo Thuram avrà bisogno anche del suo apporto, che sia dall'inizio o a gara in corso. Di sicuro Lautaro non ha bisogno di "presentazioni" in Champions, per lui parlano i suoi 23 gol, quelli che devono iniziare a fare anche Pio Esposito e Bonny", aggiunge il quotidiano.