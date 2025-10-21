FC Inter 1908
Il tecnico dell’Inter dovrà fare a meno di Thuram. Potrebbe schierare la coppia Bonny-Esposito ma non solo
Problemi in attacco sia per il Napoli (senza Lukaku e Hojlund) che per l'Inter (senza Thuram). Conte e Chivu saranno uno di fronte all'altro sabato sera, ma prima scenderanno in campo questa sera in Champions. Contro Psv e Union SG.

“Conte medita di schierare De Bruyne come falsissimo nueve: subito o part time, in staffetta con Lucca. E per Chivu la tentazione è quella di dare tanti minuti alla coppia dei ragazzi, Esposito e Bonny, concedendo un po' di riposo a capitan Lautaro. Altri incastri, gli infortuni non li consentono. Contro il Psv a Eindhoven il Napoli non può contare come al solito su Lukaku e ora si è fermato anche Højlund. A Bruxelles, dove Mattarella è in visita di Stato, nello stadio dell'Anderlecht l'Inter sfiderà l'Union Saint Gilloise e Chivu dovrà fare a meno di Thuram”, si legge su Repubblica.

“L'arrivo in estate di Bonny e Pio Esposito gli consente di ruotare quattro uomini su due posizioni, sogno di ogni allenatore. Dopo la notte da star di Bonny all'Olimpico, con il gol che ha steso la Roma, è probabile che in campo scenda il più giovane dei fratelli Esposito. Se poi ad affiancarlo sarà il francese ex Parma o capitan Lautaro, si vedrà all'ultimo. Perché con Chivu di certezze non ce ne sono, potrebbe persino lanciare in attacco Frattesi. «Non vogliamo stare tranquilli e rilassati, vogliamo essere pronti», fa sapere il portiere Sommer: il ballottaggio perenne tra lui e Martínez suggerisce che all'Inter davvero nessuno possa dormire tranquillo”, scrive il quotidiano.

