“L'arrivo in estate di Bonny e Pio Esposito gli consente di ruotare quattro uomini su due posizioni, sogno di ogni allenatore. Dopo la notte da star di Bonny all'Olimpico, con il gol che ha steso la Roma, è probabile che in campo scenda il più giovane dei fratelli Esposito. Se poi ad affiancarlo sarà il francese ex Parma o capitan Lautaro, si vedrà all'ultimo. Perché con Chivu di certezze non ce ne sono, potrebbe persino lanciare in attacco Frattesi. «Non vogliamo stare tranquilli e rilassati, vogliamo essere pronti», fa sapere il portiere Sommer: il ballottaggio perenne tra lui e Martínez suggerisce che all'Inter davvero nessuno possa dormire tranquillo”, scrive il quotidiano.