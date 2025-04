"Altro che ThuLa, qui c’è il rischio di andare a sbattere anche volando più basso. Perché Mehdi Taremi e il Tucu Correa, messi insieme, non fanno un Arnautovic. Lo dicono i numeri — 7 reti in stagione l’austriaco, 4 in due l’iraniano e l’argentino — e lo ha ribadito, persino più brutalmente, la staffetta a impatto zero nel pomeriggio malandato del Dall’Ara: ancora una partita in bianco, come moltissime altre in questa annata. Con due così, di fatto, si fa prima a contare le giornate di gloria. Quelle di Correa arrivano giusto a un paio o poco più: gol – l’unico in stagione – e doppio assist a Verona, alla prima da titolare lo scorso novembre, e poi un rigore conquistato contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia e il derby di andata, sempre in Coppa Italia, di inizio aprile, con quel pallone smistato dal secondo palo verso il limite dell’area che ha consentito a Calhanoglu di ristabilire la parità con il Milan dopo il vantaggio di Abraham", scrive La Gazzetta dello Sport.