Presidente e allenatore si sono fermati a parlare a margine della rifinitura che ha preceduto la partenza per Firenze

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 12:02)

Beppe Marotta ha fatto sentire la sua vicinanza a Cristian Chivu e alla squadra. Il presidente dell'Inter, partito in treno con il resto della truppa nel pomeriggio di ieri, prima aveva fatto tappa ad Appiano Gentile. A margine della rifinitura si è presentato in campo per un dialogo con l'allenatore nerazzurro immortalato dai fotografi. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

"La rifinitura di ieri si è aperta con il presidente Beppe Marotta in campo che, rientrato alla base dopo il Consiglio Federale di giovedì, ha seguito da vicino l’ultima parte di avvicinamento alla sfida di stasera. Un colloquio in campo con Chivu, sorrisi e strette di mano. La rabbia post Atalanta non può essere svanita ma inevitabilmente è un qualcosa che squadra e club hanno iniziato a lasciare al passato. Così come il silenzio stampa assordante di quel post partita".