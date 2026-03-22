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GdS – Inter, ieri Marotta ad Appiano: colloquio in campo con Chivu e…

Inter Chivu Marotta
Presidente e allenatore si sono fermati a parlare a margine della rifinitura che ha preceduto la partenza per Firenze
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Beppe Marotta ha fatto sentire la sua vicinanza a Cristian Chivu e alla squadra. Il presidente dell'Inter, partito in treno con il resto della truppa nel pomeriggio di ieri, prima aveva fatto tappa ad Appiano Gentile. A margine della rifinitura si è presentato in campo per un dialogo con l'allenatore nerazzurro immortalato dai fotografi. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

Inter Chivu
COMO, ITALY - JANUARY 03: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Appiano Gentile on January 03, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"La rifinitura di ieri si è aperta con il presidente Beppe Marotta in campo che, rientrato alla base dopo il Consiglio Federale di giovedì, ha seguito da vicino l’ultima parte di avvicinamento alla sfida di stasera. Un colloquio in campo con Chivu, sorrisi e strette di mano. La rabbia post Atalanta non può essere svanita ma inevitabilmente è un qualcosa che squadra e club hanno iniziato a lasciare al passato. Così come il silenzio stampa assordante di quel post partita".

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