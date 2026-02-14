Non è l’Olimpiade, ma il derby d’Italia e il ct Gattuso troverà posto in tribuna autorità per osservare gli azzurri chiamati a portarci al Mondiale

Marco Astori Redattore 14 febbraio - 13:00

"L’Inter è bella, maestosa e irraggiungibile come Charlize Theron. Lucio a San Siro chiederà alla Signora di entrare con la stessa eleganza della star sudafricana alla cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul big match di questa sera a San Siro, stadio che ha ospitato la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi.

Si legge: "Toccherà a Yildiz indovinare lo slalom gigante, quasi fosse Giovanni Franzoni sulla Stelvio. Velocità e precisione, la giocata da “alieno” per colmare la differenza con i vicecampioni d’Europa. Il turco torna nello stadio in cui si rivelano i fenomeni e un anno fa gelò Inzaghi, realizzando la doppietta per rimontare da 4-2 a 4-4 negli ultimi venti minuti. Non è l’Olimpiade, ma il derby d’Italia e il ct Gattuso troverà posto in tribuna autorità per osservare gli azzurri chiamati a portarci al Mondiale tra quaranta giorni.

L’augurio è che Dimarco conservi la salute e il sinistro incantato degli ultimi mesi. Sforna gol e assist in serie, sembra un brasiliano, un nuovo Roberto Carlos senza la stessa potenza al tiro. Spalletti lo conosce bene e chiederà a Cambiaso, con ogni probabilità spostato a destra, di fermarlo. Curioso e forse decisivo il duello tra i due esterni della Nazionale".