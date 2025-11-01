FC Inter 1908
Inter, Thuram accelera: oggi la decisione per Verona, ma c’è una certezza sul rientro

Ci siamo, Marcus Thuram sta per tornare: l'Inter ritroverà a brevissimo il suo centravanti, ormai guarito dall'infortunio del mese scorso
Marco Astori
Ci siamo, Marcus Thuram sta per tornare: l'Inter ritroverà a brevissimo il suo centravanti, ormai guarito dall'infortunio del mese scorso. Secondo il Corriere dello Sport, "è ancora presto per immaginarlo in panchina domani a Verona. Sarà una decisione dell’ultimo momento, che Chivu prenderà al termine della rifinitura di oggi.

La novità di ieri, comunque, è che il francese ha svolto l’intero allenamento con il gruppo e non solo una parte come era accaduto giovedì. Si tratta di capire se due sedute a pieno regime possano essere sufficienti per una convocazione a distanza di 30 giorni dall’ultima partita.

Da questo punto di vista, il tecnico romeno è particolarmente attento: è il primo a non voler correre rischi. Da non escludere, comunque, che Thuram possa viaggiare con i compagni anche solo per restare più coinvolto, in attesa dell’effettivo rientro in campo. Che, in ogni caso, ci sarà mercoledì prossimo in Champions, contro il Kairat Almaty".

