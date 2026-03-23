La crisi dell'Inter, dopo il pareggio di Firenze, è conclamata. E' questa la sentenza dell'edizione odierna de Il Giorno, che scrive

La crisi dell'Inter, dopo il pareggio di Firenze, è conclamata. E' questa la sentenza dell'edizione odierna de Il Giorno, che scrive:

"È una crisi conclamata, quella dell’Inter. L’1-1 imposto dalla Fiorentina è la conferma ulteriore: col pareggio del Franchi, contro una squadra che lotta per non retrocedere, le partite consecutive senza vittoria diventano quattro, di cui tre in campionato".

"Complice la sosta, i nerazzurri chiuderanno il mese di marzo senza successi. Non basta Esposito, che segna quando è trascorso meno di un minuto. La Viola crea e si prende un punto sacrosanto, dopo il pari di Ndour al 32’ della ripresa crea più presupposti della capolista (i cui punti sul Milan sono ora sei e sul Napoli sette) per firmare il clamoroso vantaggio".