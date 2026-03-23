Il pareggio contro la Fiorentina ha certificato il momento di crisi dell'Inter di Chivu, che ha visto assottigliarsi il vantaggio in classifica rispetto a Milan e Napoli. Questa l'analisi del Mattino:
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Il Mattino – Sì, l’Inter è in crisi e il campionato è riaperto. Lotta scudetto ora al bivio
Il pareggio contro la Fiorentina ha certificato il momento di crisi dell'Inter di Chivu, che ha visto assottigliarsi il vantaggio in classifica
"Sì, l’Inter è in crisi, campionato riaperto. Non vince da tre gare, non va oltre il pareggio a Firenze (1-1) e alimenta i sogni di rimonta di Allegri e Conte: il Milan adesso è a meno sei, il Napoli a meno sette".
"Sulla lotta scudetto e su quella Champions, molto di più dirà il prossimo turno dopo la sosta quando si giocheranno Inter-Roma e Napoli-Milan. E poi ancora Como-Inter: insomma, la corsa tricolore è al bivio decisivo e coincide con la flessione interista".
(Fonte: Il Mattino)
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