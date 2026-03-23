Il pareggio contro la Fiorentina ha certificato il momento di crisi dell'Inter di Chivu, che ha visto assottigliarsi il vantaggio in classifica

Marco Macca Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 16:16)

Il pareggio contro la Fiorentina ha certificato il momento di crisi dell'Inter di Chivu, che ha visto assottigliarsi il vantaggio in classifica rispetto a Milan e Napoli. Questa l'analisi del Mattino:

"Sì, l’Inter è in crisi, campionato riaperto. Non vince da tre gare, non va oltre il pareggio a Firenze (1-1) e alimenta i sogni di rimonta di Allegri e Conte: il Milan adesso è a meno sei, il Napoli a meno sette".

"Sulla lotta scudetto e su quella Champions, molto di più dirà il prossimo turno dopo la sosta quando si giocheranno Inter-Roma e Napoli-Milan. E poi ancora Como-Inter: insomma, la corsa tricolore è al bivio decisivo e coincide con la flessione interista".

(Fonte: Il Mattino)