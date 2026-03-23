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Il Mattino – Sì, l’Inter è in crisi e il campionato è riaperto. Lotta scudetto ora al bivio

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Il pareggio contro la Fiorentina ha certificato il momento di crisi dell'Inter di Chivu, che ha visto assottigliarsi il vantaggio in classifica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il pareggio contro la Fiorentina ha certificato il momento di crisi dell'Inter di Chivu, che ha visto assottigliarsi il vantaggio in classifica rispetto a Milan e Napoli. Questa l'analisi del Mattino:

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"Sì, l’Inter è in crisi, campionato riaperto. Non vince da tre gare, non va oltre il pareggio a Firenze (1-1) e alimenta i sogni di rimonta di Allegri e Conte: il Milan adesso è a meno sei, il Napoli a meno sette".

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"Sulla lotta scudetto e su quella Champions, molto di più dirà il prossimo turno dopo la sosta quando si giocheranno Inter-Roma e Napoli-Milan. E poi ancora Como-Inter: insomma, la corsa tricolore è al bivio decisivo e coincide con la flessione interista".

(Fonte: Il Mattino)

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