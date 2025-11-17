FC Inter 1908
Inter, Darmian verso il rientro: Dumfries a rischio derby. Nazionali? Chivu spera che…

Le ultime novità dall'infermeria nerazzurra con l'olandese che spera e i rientri dei nazionali nei prossimi giorni
Alessandro De Felice
L’Inter riprende oggi, con i cancelli della Pinetina che si riaprono solo per coloro che sono alle prese con gli infortuni.

Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan, Palacios proseguiranno il percorso riabilitativo intrapreso ormai da settimane, nella speranza di recuperare in fretta e definitivamente dai rispettivi infortuni.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, quello che ha maggiori possibilità di essere in gruppo a stretto giro è Matteo Darmian, ormai vicino al traguardo della completa guarigione.

Rientrato in anticipo dal ritiro della nazionale olandese, Denzel Dumfries, invece, si sottoporrà a fisioterapie per assorbire il fastidio alla caviglia sinistra con cui convive dalla gara con la Lazio. Nel mirino dell’olandese c’è il derby di domenica con il Milan.

Da capire se domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, Dumfries sarà a disposizione di Chivu. L’allenatore nerazzurro ritroverà Lautaro Martinez e i calciatori italiani impegnati ieri sera al Meazza in Italia-Norvegia.

Dopo le buone notizie giunte dalla Turchia per Calhanoglu, in casa nerazzurra rimane la speranza che in particolare Sucic e Akanji, già qualificati al Mondiale, possano rimanere in panchina o quantomeno godere di un minutaggio limitato.

