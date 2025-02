L'Inter di Inzaghi torna in campo questa sera a San Siro dopo la brutta sconfitta rimediata a Firenze: dall'altra parte, ancora una volta, la Fiorentina. Vincere è un imperativo per i nerazzurri , chiamati a riscattare la pessima prestazione di giovedì e ad approfittare del mezzo passao falso del Napoli, fermato sul pareggio a Udine.

Così scrive Tuttosport: "Il Napoli non scappa. E l'Inter stasera ripartirà sì da -4, ma con la possibilità, vincendo, di rimettersi in scia alla capolista. Alzi la mano chi l'avrebbe detto dopo la disfatta di Firenze. Sarà comunque un triplo stress-test per un'Inter che - come nel derby- ritroverà un avversario che l'ha appena battuta; che avrà l’obbligo di vincere e che - complici gli effetti del mercato appena concluso - troverà di fronte una Fiorentina con più qualità e più risorse per gestire la gara.