Corre forse un po' troppo veloce l'analisi de Il Giornale in edicola stamattina verso l'obiettivo dell'Inter. In palio c'è sicuramente una fetta importantissima di stagione nel derby col Milan di domenica sera, ma dal raggiungimento tutt'altro che scontato. Si proietta oltre il quotidiano:
Il tifo organizzato ha organizzato un momento di aggregazione dopo il derby col Milan sul quale il quotidiano dà una lettura particolare
"Il derby di domenica è principalmente questione di onore e di orgoglio, non solo di punti. Certo, se vincesse l'Inter la festa scudetto comincerebbe di fatto al fischio finale e forse non è casuale che i tifosi abbiano organizzato per il dopo partita un corteo che da Cordusio percorrerà tutto il centro città. Ufficialmente per celebrare il 118° anniversario della fondazione del club, che coincide con la mezzanotte fra domenica e lunedì, ma poiché non si ricordano simili iniziative nel passato, la sensazione è che si pensi di sfruttare l'occasione per dare il via alla festa scudetto più lunga di sempre. La scaramanzia evidentemente non abita in curva. Resta che a anche il retrogusto amaro delle polemiche".
