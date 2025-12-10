FC Inter 1908
Libero – Mistero sul tiro di Bisseck: “parata” di van Dijk, il Var non interviene

Non si placano le polemiche arbitrale legate a Inter-Liverpool: tanti gli episodi che continuano a far discutere
Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter che, dopo aver perso contro l'Atletico Madrid, cade anche contro il Liverpool. Una partita caratterizzata da diversi episodi arbitrali controversi, che continuano a far discutere.

Libero, nello specifico, si sofferma su uno in particolare: "C'è anche un mistero sul tiro di Bisseck: Van Dijk la "para" ma il Var, in questo caso, non richiama l'arbitro".

