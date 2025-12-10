Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter che, dopo aver perso contro l'Atletico Madrid, cade anche contro il Liverpool. Una partita caratterizzata da diversi episodi arbitrali controversi, che continuano a far discutere.
Libero – Mistero sul tiro di Bisseck: "parata" di van Dijk, il Var non interviene
Non si placano le polemiche arbitrale legate a Inter-Liverpool: tanti gli episodi che continuano a far discutere
Libero, nello specifico, si sofferma su uno in particolare: "C'è anche un mistero sul tiro di Bisseck: Van Dijk la "para" ma il Var, in questo caso, non richiama l'arbitro".
