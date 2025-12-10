Inter, chi prende il posto di Calhanoglu? Nodo per Chivu già col Genoa

Inter-Liverpool di ieri lascia in eredità per Cristian Chivu un nodo da sciogliere per le prossime gare. Sarebbero due, perché sia Acerbi che Calhanoglu mancheranno per un po' di partite. Ma se da un lato è chiaro che toccherà principalmente a Bisseck sopperire all'assenza del difensore nerazzurro, dall'atro c'è da capire chi agirà in mezzo al campo al posto del turco. Si legge sul Corriere dello Sport:

Nelle prossime sfide - per via dell’infortunio patito proprio ieri sera da Calhanoglu - sarà lui il punto focale del centrocampo dovendo gestire le energie di Mkhitaryan e il testa a testa tra Zielinski e Sucic per la terza maglia in ballo. Già da domenica a Genova toccherà a Barella essere il riferimento nella zona nevralgica del campo, in attesa di capire da Chivu come verrà gestito il nodo regia nelle rotazioni senza le solite garanzie offerte dal faro turco. Di certo l’ex Cagliari è pronto a sacrificarsi anche in quella posizione se necessario, con la consapevolezza che tra meno di dieci giorni sarà già Supercoppa in Arabia e ci sarà in palio il primo trofeo della stagione per cancellare anche lo zero dell'anno scorso".