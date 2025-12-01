L'Inter vince a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, dopo le due sconfitte col Milan e con l'Atletico, ed è ameno uno dalla vetta.
GdS – Inter, dibattito chiuso da Lautaro. Chivu? Un giorno sarà l’erede di…
L'Inter vince a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, dopo le due sconfitte col Milan e con l'Atletico, ed è ameno uno dalla vetta
"Napoli-Juve vale Inter-Como, altro top match della quattordicesima con un significato speciale: lì si affrontano i due ex amatissimi, qui c’è un ex virtuale (Cesc), l’uomo che ha detto no. L’Inter, appunto. In Champions ha ipotecato i playoff, i due ko consecutivi con Milan e Atletico hanno aperto il dibattito, Lautaro l’ha rilanciata a Pisa con due gol da Boninsegna. Chivu l’ha capito: un giorno sarà l’erede di Mourinho e un altro un tecnico alle prime armi. L’Inter ci ha messo oltre un’ora per venire a capo di Gilardino, contro cui è difficilissimo giocare, ma oggi ci si può accontentare del minimo sindacale", scrive La Gazzetta dello Sport.
