"L’importante è che la rabbia (e la fame) covino sotto la brace, altrimenti non c’è il vero Lautaro. E forse nemmeno la vera Inter. E forse davvero la sindrome da accerchiamento è la chiave giusta per tornare a vincere lo scudetto. Dato che anche Chivu, dopo due ko così pesanti, cestina la rivoluzione del sorriso: «Però Lautaro lo abbraccio ogni giorno — dice —. Sappiamo che qui la normalità è vincere 5-0, già con un 4-1 parlerete del gol preso. Sappiamo la croce che portiamo…». Evidentemente Milan e Atletico hanno lasciato il segno. E non è detto che sia un male", scrive il Corriere della Sera.