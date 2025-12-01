A Calvarese, su TuttoSport, la moviola della gara tra Pisa e Inter. L'ex arbitro commenta: "Marco Guida torna in campo pochi giorni dopo Arsenal-Bayern per Pisa-Inter, in una partita molto intensa e ricca di contrasti, che l'arbitro conduce con una soglia del fallo alta. Coerentemente con questa linea, è giusto non concedere il penalty per il contatto tra Meister e Zielinski nell'area dirigore toscana nella ripresa: troppo poco per un calcio di rigore. A livello disciplinare, Guida invece decide all'inizio di non ammonire Bastoni (ci poteva stare il giallo) per un intervento duro su Touré. In quell'occasione, sfortunato l'arbitro campano sulla ripresa del gioco, quando interrompe un contropiede dell'Inter con un suo tocco", si legge.