A Calvarese, su TuttoSport, la moviola della gara tra Pisa e Inter. L'ex arbitro commenta: "Marco Guida torna in campo pochi giorni dopo Arsenal-Bayern per Pisa-Inter, in una partita molto intensa e ricca di contrasti, che l'arbitro conduce con una soglia del fallo alta. Coerentemente con questa linea, è giusto non concedere il penalty per il contatto tra Meister e Zielinski nell'area dirigore toscana nella ripresa: troppo poco per un calcio di rigore. A livello disciplinare, Guida invece decide all'inizio di non ammonire Bastoni (ci poteva stare il giallo) per un intervento duro su Touré. In quell'occasione, sfortunato l'arbitro campano sulla ripresa del gioco, quando interrompe un contropiede dell'Inter con un suo tocco", si legge.
Pisa-Inter, Calvarese: “Giusto non dare rigore su Meister-Zielinski. Manca giallo a Bastoni”
L'ex arbitro ha passato in rassegna, su TS, gli episodi della gara vinta dall'Inter per due a zero con una doppietta di Lautaro
"Giuste, invece, le ammonizioni per Caracciolo e Acerbi. Il primo atterra Thuram, interrompendo una possibile azione promettente della squadra di Chivu, il secondo ferma un contropiede del Pisa con un fallo su Aebischer. Corretta anche l'unica ammonizione della ripresa, con Albiol che stende Thuram e interrompe un'azione pericolosa dell'Inter. Tutto regolare sui gol di Lautaro", conclude l'ex direttore di gara.
