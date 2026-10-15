Non solo la difesa e il portiere. Il Corriere della Sera individua anche un altro problema per Chivu che ha fatto capire di voler cambiare l'identità della sua Inter cercando il dominio del gioco, ma l'età media della sua squadra è di 28,5 anni contro i 24,5 del Bruges. "Alla vigilia della sfida con i campioni del Belgio, Chivu filosofeggiava sulla necessità di non cambiare la propria identità di squadra che cerca il dominio del gioco: anche Guardiola ha sempre spiegato che per lui è meglio perdere con le proprie idee che vincere tradendole", scrive il giornale.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Inter, record negativo

"Per giocare il calcio «all’europea», offensivo, verticale, fatto di pressing, recupero alto e creatività, ci vogliono i giocatori adatti, non solo il portiere. E questo centrocampo, compresi i due esterni, produce occasioni per gli attaccanti e anche gol, ma non copre mai con rapidità la difesa, messa a nudo senza più nemmeno un marcatore come Acerbi, del resto inadatto a questo tipo di atteggiamento. Fare un gol più degli altri in Italia funziona sempre. Ma in Europa no. In 12 gare alla guida dell'Inter in Europa Chivu ne ha perse sette, le ultime quattro di fila. È il record negativo dell’Inter. Considerato che la Champions è la principale fonte di guadagno, il circolo vizioso va interrotto. Alla svelta", si legge sul quotidiano.

(Fonte: CorSera)