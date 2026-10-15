"È vero mal d’Europa quello dell’Inter o sono stati gli errori del portiere Martinez sul secondo gol, sia con il Real che con il Bruges, a tagliare le gambe ai nerazzurri? Purtroppo per Chivu una cosa non esclude l’altra". Il Corriere della Sera parla così del momento dei nerazzurri che hanno perso la seconda partita del girone di Champions contro il Bruges.

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"E se a Madrid il prestigio e il valore dell’avversario avevano reso la coraggiosa sconfitta quasi un vanto, il tonfo in casa coi fiamminghi ha messo sul piatto entrambi i problemi", prosegue l'analisi del giornale. Che torna sulle voci che parlavano di un grosso interesse per Vicario con il Tottenham che non sembrava disposto a scendere sotto ai 20 mln. E allora è arrivata la conferma di Josep Martinez con accanto Provedel: il portiere qualche anno prima era arrivato dal Genoa e aveva fatto il secondo di Sommer.

La scelta dell'Inter

"Più che una ferma convinzione su Pepo, si trattava di una forma di risparmio: meglio investire su Curtis Jones, di fatto unica richiesta esplicita di Chivu. Certo, nessuno poteva pensare a una serie di topiche del genere in nemmeno due mesi: quello di martedì è l’errore peggiore, perché unisce lo sbaglio tecnico a quello concettuale, con una uscita fuori luogo e fuori tempo. Nessuno discute che Martinez sia capace di grandi parate e di ottime uscite. Ma con questa linea troppo alta e con questi difensori lenti a guadagnare la posizione, i problemi di Pepo possono diventare anche quelli di Provedel, perché il margine di rischio è elevato", spiega Il Giornale sul portiere e sulla difesa.

(Fonte: Corriere della Sera)