Ci sono sei giocatori dell'Inter in diffida: in caso di ammonizione, salterebbero l'eventuale semifinale d'andata

"Simone Inzaghi schiererà i titolarissimi contro il Bayern Monaco. Il tecnico piacentino affronterà la gara contro i tedeschi come il secondo tempo del match, da 90’ e a San Siro, dopo aver concluso la prima frazione di gioco in Germania in vantaggio per 2-1. Rispetto all’undici iniziale schierato col Cagliari ci saranno sei cambi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabile formazione dell'Inter anti-Bayern.