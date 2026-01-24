FC Inter 1908
GdS – Inter, Dimarco mostruoso: entra addirittura in tutti e 6 i gol

Il focus sul laterale mancino nerazzurro che ha aiutato la squadra a rimontare il doppio svantaggio in Inter-Pisa
Daniele Vitiello
L'ingresso di Federico Dimarco ha aumentato a dismisura i giri nel motore dell'Inter. Il numero 32 dell'Inter ha aiutato la squadra a fare le cose con una certa qualità, mettendo le sue doti al servizio dei compagni nel momento della ricerca affannosa e disperata della rimonta.

A tal proposito, sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Mostruosa la prestazione di Federico Dimarco. L’esterno mancino è entrato in tutti e sei i gol: una rete l’ha segnata di persona, poi due assist e tre partecipazioni a vario titolo. Impressionante".

