"Il grande punto interrogativo in casa nerazzurra ha il nome di Sommer, che da problema si sta trasformando in caso", scrive il CorSport

Matteo Pifferi Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 08:46)

"In attesa del Milan, la fuga è servita. Ma a San Siro si è rischiato lo psicodramma. L’Inter, infatti, per una sera, è tornata ad essere pazza. A metà primo tempo, era sotto 2-0 contro un Pisa a cui i due gol sono stati serviti sul classico piatto d’argento". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sull'analisi di Inter-Pisa.

"I nerazzurri hanno sbandato, camminando sul burrone, ma poi hanno saputo reagire, raddrizzati dall’ingresso di Dimarco. Il sorpasso raggiunto prima dell’intervallo ha concesso una ripresa più agevole, al netto di un altro brivido, ancora su angolo. Solo che, a causa dei soliti errori di mira, il punteggio si è dilatato solo nel finale", aggiunge poi il CorSport che poi analizza la questione portiere:

"Ora più che mai, però, il grande punto interrogativo in casa nerazzurra ha il nome di Sommer, che da problema si sta trasformando in caso. Le incertezze e gli errori già accumulati durante la stagione, hanno raggiunto l'apice con un appoggio a Zielinski malamente fuori misura. Mkhitaryan gli avrà anche servito un pallone complicato, ma lo svizzero, probabilmente anche fin troppo avanzato, poi ci ha messo parecchio del suo.

Nemmeno Moreo si aspettava tanta grazia, ma non ci ha pensato due volte a calciare di prima verso la porta sguarnita. Stavolta non ci sono state conseguenze, ma nuove riflessioni sono inevitabili. Anche perché sono cominciati i mugugni di San Siro nei confronti del numero uno. Difficile che a Dortmund tocchi a Martinez, ma contro la Cremonese, l’1 febbraio, potrebbe scoccare di nuovo la sua ora".