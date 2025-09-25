Inizierà oggi la discussione stadio nel Comune di Milano e si concluderà con la votazione di lunedì dove servono almeno 25 voti favorevoli per consegnare San Siro a Inter e Milan.
Stadio, oggi in Consiglio la vendita di San Siro: aula convocata alle 16.30. I due scenari
"Da oggi a lunedì, sono i giorni decisivi. Il futuro di San Siro è arrivato allo snodo finale, con la politica milanese a giocare un ruolo chiave per il destino dello stadio, dell’Inter e del Milan. Oggi, in Consiglio comunale a Milano, inizierà la discussione sulla delibera relativa alla vendita del Meazza ai due club. L’aula è convocata per le 16.30, il dibattito inizierà dopo che le commissioni si saranno riunite cinque volte per studiare il documento. Il voto è atteso per lunedì: i consiglieri decideranno se accettare o meno la proposta di acquisto, che scadrà martedì", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Servono 25 voti la situazione è in bilico: in caso di esito negativo, il sindaco Sala non si dimetterà. Se il Consiglio voterà sì, i club diventeranno proprietari dello stadio e delle aree limitrofe, potranno demolirlo e procedere (al netto dei numerosi ricorsi già annunciati in tribunale) con il progetto per la costruzione di un nuovo impianto, già affidato agli studi Foster + Partners e Manica . Se il Consiglio comunale voterà per il no, San Siro resterà in piedi - con il secondo anello protetto dal vincolo - e i club dovranno pensare a costruire altrove: il Milan sarebbe pronto ad andare a San Donato", aggiunge Gazzetta.
