Inizierà oggi la discussione stadio nel Comune di Milano e si concluderà con la votazione di lunedì dove servono almeno 25 voti favorevoli per consegnare San Siro a Inter e Milan.

"Da oggi a lunedì, sono i giorni decisivi. Il futuro di San Siro è arrivato allo snodo finale, con la politica milanese a giocare un ruolo chiave per il destino dello stadio, dell’Inter e del Milan. Oggi, in Consiglio comunale a Milano, inizierà la discussione sulla delibera relativa alla vendita del Meazza ai due club. L’aula è convocata per le 16.30, il dibattito inizierà dopo che le commissioni si saranno riunite cinque volte per studiare il documento. Il voto è atteso per lunedì: i consiglieri decideranno se accettare o meno la proposta di acquisto, che scadrà martedì", spiega La Gazzetta dello Sport.