Come analizza La Gazzetta dello Sport, "Le difficoltà atletiche dovrebbero essere contenute, soprattutto tra attaccanti e centrocampisti che sono i ruoli più dispendiosi dal punto di vista neuromuscolare. Lautaro ha giocato un po’ meno, Thuram molto meno, grazie alla qualificata concorrenza dei giovani Bonny ed Esposito, alternative migliori rispetto a quelle di cui disponeva Simone Inzaghi: Taremi e Arnautovic non erano punte abbastanza acuminate per scrivere la storia dell’Inter. Nel mezzo invece Mkhitaryan, che ha appena compiuto 37 anni, è stato utilizzato con parsimonia consentendo a Zielinski, trasformato rispetto al primo anno, e al neo arrivato Sucic di prendersi la scena".