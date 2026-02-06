Chivu sta cercando di dare spazio a tutta la rosa. Con così tanti impegni, il tecnico dell'Inter vuole coinvolgere tutti e non vuole arrivare a fine stagione senza energie.
news
Inter, difficoltà atletiche contenute: da Lautaro a Thuram, meno minuti. E ora Diouf…
Come analizza La Gazzetta dello Sport, "Le difficoltà atletiche dovrebbero essere contenute, soprattutto tra attaccanti e centrocampisti che sono i ruoli più dispendiosi dal punto di vista neuromuscolare. Lautaro ha giocato un po’ meno, Thuram molto meno, grazie alla qualificata concorrenza dei giovani Bonny ed Esposito, alternative migliori rispetto a quelle di cui disponeva Simone Inzaghi: Taremi e Arnautovic non erano punte abbastanza acuminate per scrivere la storia dell’Inter. Nel mezzo invece Mkhitaryan, che ha appena compiuto 37 anni, è stato utilizzato con parsimonia consentendo a Zielinski, trasformato rispetto al primo anno, e al neo arrivato Sucic di prendersi la scena".
"Ma non è finita: se Diouf è quello visto nelle ultime due apparizioni nelle coppe, sia in Champions quanto in Coppa Italia, prima o poi Chivu gli fornirà occasioni anche nelle serate più impegnative. Un centrocampista capace di segnare 3 gol in soli 345 minuti non è semplice da trovare. In fondo il turnover serve anche a quello: individuare soluzioni alternative valorizzando le risorse inesplorate", chiude Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA