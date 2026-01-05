FC Inter 1908
Repubblica – Inter, prova di forza impetuosa. Lautaro come fosse il direttore d'orchestra

La prova con il Bologna, la vittoria netta, l'argentino che segna da cinque gare e si conferma leader nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

"L'Inter ha piegato il Bologna e si è ripresa il primato con una vittoria tonante contro un avversario spesso indigesto negli ultimi anni". Il quotidiano La Repubblica analizza la vittoria dell'Inter e insieme a quella del Napoli ne parla in chiave classifica. "Le milanesi e il Napoli si sono staccate dal gruppo capeggiato da Juventus e Roma, ora a -4 dal terzo posto e con una partita in più. La sensazione è che il solco sia destinato a crescere. La lotta per il titolo sembra davvero possa essere a tre, allargando il raggio anche al Milan. Gennaio sarà un mese chiave, a partire da domenica quando, dopo il turno infrasettimanale, a San Siro i nerazzurri affronteranno il Napoli", si legge sul giornale.

Lautaro dirige

"Nella notte gelida del Meazza il Bologna è sembrato subito come anestetizzato... Il motore gira a un ritmo altissimo. In più c'è Lautaro. Ha segnato un gol e ha centrato una traversa: quinta partita di fila a segno in serie A, si è portato a -3 da Altobelli, terzo marcatore di sempre dei nerazzurri ed è capocannoniere del torneo con 10 reti. Ma quello che colpisce è come i compagni lo seguano come fosse un direttore d'orchestra". 

Il quotidiano racconta la partita e conclude con una riflessione: "Prova di forza impetuosa dell'Inter: Allegri e Conte avvisati".

(Fonte: La Repubblica)

