"L'Inter ha piegato il Bologna e si è ripresa il primato con una vittoria tonante contro un avversario spesso indigesto negli ultimi anni". Il quotidiano La Repubblica analizza la vittoria dell'Inter e insieme a quella del Napoli ne parla in chiave classifica. "Le milanesi e il Napoli si sono staccate dal gruppo capeggiato da Juventus e Roma, ora a -4 dal terzo posto e con una partita in più. La sensazione è che il solco sia destinato a crescere. La lotta per il titolo sembra davvero possa essere a tre, allargando il raggio anche al Milan. Gennaio sarà un mese chiave, a partire da domenica quando, dopo il turno infrasettimanale, a San Siro i nerazzurri affronteranno il Napoli", si legge sul giornale.