Inter, grande prova di forza: novità Chivu e intuizione tattica senza palla

Proprio in merito alla difesa arriva una novità:
“In fase di non possesso, l’Inter si è costantemente sistemata con un 4-4-2, avanzando Luis Henrique sulla linea dei centrocampisti e allargando Zielinski a sinistra. In questo modo, gli esterni rossoblù (e non solo loro) hanno fatto scena muta e l’ex Marsiglia è stato sempre funzionale all’interno dell’impianto”.
La partenza dell’Inter è stata ancora una volta ad alti giri con pressione alta e verticalizzazioni rapide.
“L’Inter è scattata dai blocchi esattamente come aveva fatto a Riyad, senza però trovare il vantaggio immediato”.
Dopo varie occasioni non sfruttate, Odgaard per poco non trova la rete:
“Il pericolo corso ha riacceso le sinapsi interiste e l’azione del vantaggio, meritato, è stata emblematica rispetto alla qualità che riesce ad esprimere questa squadra”.
Poi il gol di Zielinski a rompere l’equilibrio: “Nella ripresa, l’Inter non ha dato né tempo né modo agli ospiti di riassestarsi”
