Inter, grande prova di forza: novità Chivu e intuizione tattica senza palla

L'analisi del Corriere dello Sport sulla prestazione dei nerazzurri di Chivu in occasione del successo per 3-1 sul Bologna
Alessandro De Felice
L’Inter spazza via il Bologna e comincia bene il 2026. I nerazzurri sfatano il tabù rossoblù emiliani e si riprendono la vetta della classifica grazie al quinto successo di fila in campionato, rispondendo a Milan e Napoli.

Non solo vittoria, ma anche con una vera e propria prova di forza” scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge: “Increspata appena dalla zampata di Castro nel finale. Si è trattato dell'unica disattenzione, dentro una prestazione eccellente sia sul piano offensivo (i 3 gol segnati sono un bottino risicato rispetto alla valanga di occasioni create) sia su quello difensivo”.

Proprio in merito alla difesa arriva una novità:

“In fase di non possesso, l’Inter si è costantemente sistemata con un 4-4-2, avanzando Luis Henrique sulla linea dei centrocampisti e allargando Zielinski a sinistra. In questo modo, gli esterni rossoblù (e non solo loro) hanno fatto scena muta e l’ex Marsiglia è stato sempre funzionale all’interno dell’impianto”.

La partenza dell’Inter è stata ancora una volta ad alti giri con pressione alta e verticalizzazioni rapide.

“L’Inter è scattata dai blocchi esattamente come aveva fatto a Riyad, senza però trovare il vantaggio immediato”.

Dopo varie occasioni non sfruttate, Odgaard per poco non trova la rete:

“Il pericolo corso ha riacceso le sinapsi interiste e l’azione del vantaggio, meritato, è stata emblematica rispetto alla qualità che riesce ad esprimere questa squadra”.

Poi il gol di Zielinski a rompere l’equilibrio: “Nella ripresa, l’Inter non ha dato né tempo né modo agli ospiti di riassestarsi

