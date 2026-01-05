FC Inter 1908
Inter, dominio totale: Lautaro-Conte, messaggio dopo la lite. Chivu e la ‘cattiveria’…

Il quotidiano si concentra sulla prestazione, oltre al focus su Lautaro, all'indomani del successo sul Bologna
Alessandro De Felice
L’Inter si riprende la testa della classifica dopo due giorni dal momentaneo sorpasso del Milan in seguito al successo di Cagliari.

I nerazzurri tornano in vetta grazie a una prova di carattere contro la bestia nera Bologna: "Si sono vendicati con un 3-1 molto più netto di quanto dica il tabellino finale - scrive Tuttosport -, dominando in lungo e largo per 80 minuti e subendo la rete di Castro quando ormai la gara era diventata una sorta di allenamento”.

L’Inter, che non perde in campionato dal 23 novembre e che ha inanellato una serie di cinque vittorie di fila, viene trascinata da Lautaro, autore di un gol e un assist:

“Tirato a lucido e pronto a sfidare nuovamente Antonio Conte, avversario domenica prossima proprio a San Siro (dopo l'infrasettimanale di mercoledì a Parma). È ancora negli occhi il litigio dello scorso 25 ottobre, quando al Maradona si giocò la gara d’andata e i due a inizio ripresa si beccarono a distanza, con l’Inter che in quel momento perse testa e partita”.

Il quotidiano sottolinea lo stato di forma del Toro e i numeri top:

“Adesso il “Toro” è "on fire" e i numeri avvalorano il suo momento: è capocannoniere del campionato con 10 gol (settima stagione di fila in doppia cifra in Serie A) e va a segno da cinque gare consecutive (comprese le ultime cinque in casa contro il Bologna, filotto iniziato nel torneo ’19-20); è arrivato a 125 gol in A (come Higuain fra gli argentini; davanti ci sono ora Dybala a 130, Crespo a 153 e Batistusta a 184) e 167 totali con l’Inter, a meno quattro dai 171 di Boninsegna terzo di sempre”.

Per Chivu risposte eccellenti dei suoi, nonostante poco cinismo:

“Il tecnico per lunghi tratti della prima frazione si è lamentato per la scarsa “cattiveria” dei suoi, in entrambe le fasi. Offensiva, perché l’Inter ha sì segnato con Zielinski al 39’, ma lo ha fatto al quinto tiro in porta - mica come il cinico Milan di Allegri sempre o quasi a segno alla prima conclusione nello specchio -, sprecando diverse occasioni e facendosi più volte murare da Ravaglia. Ma Chivu avrebbe gradito anche un’Inter più cattiva senza palla, soprattutto perché il Bologna, in particolare nei primi 15-20 minuti, non ha risparmiato entrate al limite. Scritto ciò, va evidenziato che si è andati all’intervallo con l’Inter arrivata al tiro 8 volte, con 6 conclusioni in porta (una per gli ospiti, un passaggio di Rowe a Sommer) e col 60% del possesso palla (cosa insolita per una squadra di Italiano, solitamente sempre sopra il 50%)”.

