Nell'editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista parla della lotta scudetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 22:02)

La lotta scudetto in primo piano nell'editoriale di Paolo Condò per il Corriere della Sera. Il giornalista si sofferma sulla prima fuga delle tre là davanti. "In testa alla classifica c’è stato un taglio netto. Tre punti in buona sicurezza per le tre battistrada, che hanno pure una partita da recuperare, mentre perdono colpi le due inseguitrici, sia pure in maniera diversa", si legge. E il riferimento è alla Juventus e alla Roma. La prima che ha pareggiato con il Lecce ("non ha vinto per congiunzione tra i pali sfortunati e un rigore sciagurato") e la formazione di Gasperini che ha perso contro l'Atalanta a Bergamo.

"Il distacco potenziale dalla cima di Juve e Roma è salito a 7/8 punti. Molti. Venendo alle tre fuggitive — sì, è corretto chiamarle così — l’Intere il Napoli vantano una facilità di arrivare in porta che le conferma in prima fila... Il Napoli ha preso per il collo la povera Lazio di questi giorni difficili —mercato riaperto, ma per ora solo in uscita — e non l’ha mollata finché non sono scesi i tre punti. L’Inter ha risposto giocando forte per più tempo, segnando un gol in più e sbagliando più chance (contro il Bologna poteva metterne dieci, Ravaglia è stato un acrobata)", scrive il giornalista.

"Inter e Napoli godono di ottima salute, e domenica prossima la confronteranno a San Siro. Il Milan a Cagliari è stato meno chiassoso, come d’abitudine, ma ha inaugurato con un successo pesante l’ultima fase in cui il suo organico meno profondo dovrà sopportare lo stesso intenso calendario delle altre favorite. Dall’8 al 18 giocherà la bellezza di quattro partite in undici giorni, poi la ripresa delle coppe torchierà le rivali (speriamo) lasciandolo al ritmo circadiano del vecchio calcio: una partita alla settimana, 16 residue da febbraio a giugno. Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema.", conclude Condò riferendosi ai rossoneri e al loro potenziale nella lotta scudetto.

(fonte: Corriere della Sera)