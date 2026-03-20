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Inter su Palestra per giugno? Chivu ha già dato un indizio nell’ultimo mercato

Inter su Palestra per giugno? Chivu ha già dato un indizio nell’ultimo mercato - immagine 1
Il focus a proposito del nome tornato in orbita nerazzurra verso la prossima stagione con alcune precisazioni doverose
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Marco Palestra è un nome tornato nuovamente in orbita Inter. Negli ultimi giorni si è parlato del suo possibile approdo in nerazzurro la prossima stagione, considerando la possibile partenza di Denzel Dumfries. Affare fattibile? Se lo chiede anche Calciomercato.com, che però sottolinea alcuni aspetti sulla possibile trattativa. Si legge infatti:

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"Il mese di gennaio ha dato un indizio molto chiaro, nella sessione invernale di calciomercato, l’Inter si è messa alla ricerca di un esterno destro che potesse interpretare il ruolo di quinto in modo diverso rispetto a Dumfries.

I nerazzurri hanno cercato un’ala offensiva da trasformare in tutta fascia, un uomo che avesse la qualità che ha Luis Henrique in uscita, ma con maggiore capacità nel puntare e saltare l’uomo, rispetto al brasiliano".

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C'è anche un altro aspetto però da tenere in considerazione. Si legge ancora: "L’altro enorme problema potrebbe essere quello del costo del cartellino: l’Atalanta ha tutte le intenzioni di aspettare, capire cosa accadrà in Nazionale e dare il via a un’asta. Si parte da 40 milioni, cifra che a gennaio l'Inter era disposta a mettere sul mercato per Diaby, andando invece al risparmio per l'esterno più difensivo, ovvero Norton-Cuffy".

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