Marco Palestra è un nome tornato nuovamente in orbita Inter. Negli ultimi giorni si è parlato del suo possibile approdo in nerazzurro la prossima stagione, considerando la possibile partenza di Denzel Dumfries. Affare fattibile? Se lo chiede anche Calciomercato.com, che però sottolinea alcuni aspetti sulla possibile trattativa. Si legge infatti:

"Il mese di gennaio ha dato un indizio molto chiaro, nella sessione invernale di calciomercato, l’Inter si è messa alla ricerca di un esterno destro che potesse interpretare il ruolo di quinto in modo diverso rispetto a Dumfries .

I nerazzurri hanno cercato un’ala offensiva da trasformare in tutta fascia, un uomo che avesse la qualità che ha Luis Henrique in uscita, ma con maggiore capacità nel puntare e saltare l’uomo, rispetto al brasiliano".