Zazzaroni: “Inter, vittoria di spessore: lasciate le briciole, ThuLa impressionante”

Il commento del direttore del Corriere dello Sport dopo il successo per 3-1 dei nerazzurri di Chivu a San Siro
Alessandro De Felice
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato nell'appuntamento con l'editoriale nell'edizione cartacea del quotidiano, la lotta Scudetto dopo il 18° turno di campionato:

"Ha stravinto l’Inter, ha stravinto il Napoli. Il Milan s’è limitato a vincere, ma i suoi tre punti valgono esattamente come quelli degli altri. Ne ha preso uno solo la Juve, nessuno la Roma “disarmata” che contro i corti musi sbatte troppo spesso: senza attaccanti non si va lontano. Le gerarchie del campionato sono perciò confermate, con Allegri nell’insolito - per lui - ruolo di outsider: la corsa al titolo è a due più uno, non riesco a immaginare stravolgimenti a breve e medio termine, a meno che il mercato di gennaio non s’impegni per modificarle e spiazzarci. I presupposti mancano del tutto.

Di notevolissimo spessore è stato anche il successo dell’Inter. Chivu ha lasciato le briciole a un Bologna in evidente flessione (da Supercoppa?): Ravaglia ha parato tutto quello che ha potuto, riuscendo a limitare i danni almeno nel punteggio - impressionante la condizione di Lautaro e Thuram. Gli attaccanti, appunto".

