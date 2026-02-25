"Chi in questi luoghi aveva visto Acerbi non arrendersi al destino e a Lamine Yamal, chi si stropicciava gli occhi per un’impensabile volontà di potenza contro il grande Bayern, ieri ha pagato il biglietto per un altro tipo di spettacolo. In Europa, nel giro di qualche mese, l’Inter è passata dall’epica al tragico . Su suolo italiano, però, potrebbe accadere un viaggio contrario: qui la vecchia delusione può presto trasformarsi in gloria. L’ultimo scudetto, buttato via sul più bello mentre ci si avvicinava proprio al sole della Champions, ha fatto male al club e ai giocatori quasi quanto la sconfitta di Monaco con il Psg. Per questo, la possibilità di vincere subito il campionato, schiantando tutta la concorrenza senza la minima pietà, è diventato il principale carburante di stagione . L’Inter ammaccata da questa notte, che resterà tra le peggiori della propria storia recente, tornerà gioco forza a concentrarsi solo sulla Serie A, obiettivo principale, evidentissimo già dalle scorse settimane . E lo fa con Denzel Dumfries, tornato ieri. Al campionato va agganciata pure la Coppa Italia , che manca in bacheca da un paio di stagioni ormai: se da un lato i nerazzurri si godono un +10 rassicurante sul Milan in classifica, dall’altro sono agevolati in Coppa da un percorso senza nessuna big , vista la semifinale col Como e l’eventuale finale con una tra Atalanta e Lazio. Il “doblete” nazionale è ben chiaro nel mirino , assai più facile di un’altra inimmaginabile cavalcata in Champions", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Se è vero che immaginarsi altre magnifiche notti europee come quelle della scorsa primavera sfiorava l’utopia, è altrettanto chiaro che il Bodo Glimt era ampiamente alla portata dei ragazzi di Chivu: è l’evidenza che fa male a tutti i tifosi. Nello specifico, la tiranna della Serie A e finalista dell’ultima Champions è uscita dall’edizione successiva contro una squadra di buon livello tecnico, ma mai andata neanche vicina agli ottavi di finale e con un fatturato che è dodici volte inferiore: viste le premesse, il tonfo è fragoroso. Per smacchiare questa delusione tremenda servirà, quindi, portare a casa quella coppia di trofei domestici rimasti sulla tavola imbandita, anche perché adesso le energie potranno essere gestite in maniera ancora più democratica, senza sforzi supplementari in Europa: in un contesto così, l’assenza di Lautaro – quanto sarebbe servito tra le maglie gialle ieri sera – preoccupa decisamente meno. A sentire Beppe Marotta non spaventa troppo, però, neanche il -20 milioni che verrà iscritto al bilancio, visto che il Bodo Glimt ha fatto evaporare gli 11 milioni di bonus per l’eventuale ingresso agli ottavi di finale di Champions e il successivo prevedibile maxi-incasso di San Siro. Verrà quindi l’estate, dei giocatori verranno ceduti e il club spera per quella data di poter mettere una nuova toppa di tre colori sul petto, la numero 21: nient’altro che non sia lo scudetto può far dimenticare quest’incubo norvegese", aggiunge Gazzetta.