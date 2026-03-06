"Un giocatore con un conto aperto, un altro che punta a far diventare questa la sua migliore stagione in Serie A e un terzo col contratto in scadenza tra tre mesi e nessuna intenzione di fare la parte dello spettatore da qui a fine campionato. Il derby dell’Inter si accende a centrocampo, reparto che diventa il cervello di una macchina che non può fallire l’appuntamento di domenica sera. Lo sanno tutti. Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan ne sono consapevoli come e più degli altri per quei motivi personalissimi ma al tempo stesso fondamentali per la squadra, per la causa. Il primo, il turco, è quello che ha giocato più derby degli altri (17) e il conto aperto è quello legato all’errore dagli undici metri dell’andata. Il secondo ha nel curriculum da interista quattro derby della Madonnina ma un numero ben più alto di sfide al Diavolo, ovvero 28. Il bottino è comprensivo di tutto, Inter, Napoli e Udinese ma è proprio in nerazzurro che non ha mai gioito contro il Milan. Il terzo, l’armeno, ha saltato il primo incrocio stagionale a novembre e ora è lì, che aspetta di essere chiamato in causa con la pazienza di chi, con esperienza, comprende le scelte dell’allenatore", analizza La Gazzetta dello Sport.