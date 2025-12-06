Il quotidiano sportivo parla della formazione in vista della gara con il Como tenendo nel giusto conto anche la partita di CL contro il Liverpool

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 10:46)

In vista della sfida tra Inter e Como anche TuttoSportparla dei dubbi sulla formazione. "Al netto dell’attacco, si rivedranno i titolarissimi in quasi tutte le posizioni di campo, da Sommer tra i pali ad Akanji e Bastoni in difesa, nonché Dimarco sulla sinistra, per finire con Barella e Calhanoglu a centrocampo. A completare la mediana è favorito Piotr Zielinski", scrive il quotidiano torinese a proposito delle scelte di Chivu. Mkhitaryan invece dovrebbe giocare contro il Liverpool.

Il dubbio di destra — "Acerbi, in odore di titolarità con gli inglesi, è insidiato da Bisseck", si legge su TS. L'altro dubbio è a destra dove c'è da sostituire Dumfries che sta per rientrare e martedì con il Liverpool potrebbe essere convocato per la panchina.

"Andy Diouf ha convinto in quella posizione, più di Luis Henrique, che però ha dalla sua più esperienza nel ruolo. Dettaglio non scontato, dato il contesto tattico molto diverso rispetto alle gare con Pisa o Venezia. Ballottaggio aperto, anche perché in corsa c’è comunque mister affidabilità Carlos Augusto", scrive il quotidiano sportivo.

(Fonte: TS)