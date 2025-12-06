"Inter-Como e uno scontro a diretto per l'alta classifica. Non è un'opinione, è un dato di fatto. Il Como è a quattro punti dalle prime, Milan e Napoli. Se vince oggi a San Siro, acciuffa l'Inter a 27 e nel caso non si potrebbe più considerarlo una sorpresa o un'intrusa. LInter è favorita in quanto Inter, per blasone e palmarès, e perché nello scorso campionato, con Simone Inzaghi allenatore, ha battuto il Como per 2-0 sia all'andata sia al ritorno, anche se il Como era una neopromossa e Cesc Fabregas un "apprendista". Oggi la situazione è differente. Si misurano due forze opposte: l'inter è la squadra che fin qui ha segnato più di tutti in Serie A, 28 gol in 13 giornate; il Como, assieme alla Roma, èla formazione che ha subito meno reti, appena 7. Il miglior attacco contro la miglior difesa: se ad agosto ci avessero chiesto chi avrebbe segnato di più e incassato di meno tra Inter e Como, avremmo detto il contrario. In teoria l'Inter oggi dovrebbe assaltare il Como, nella pratica vedremo. Inter-Como di oggi è poi un derby tra l'allenatore che in estate l'Inter avrebbe voluto come successore di Inzaghi, vale a dire Cesc Fabregas, non convinto dal progetto nerazzurro, e il tecnico che poi l'Inter ha ingaggiato, Cristian Chivu. La "seconda scelta" contro la "prima": brutale, ma reale", scrive La Gazzetta dello Sport.