Genoa, blindato Norton-Cuffy: non si muove per meno di 30 milioni. In estate…

Genoa, blindato Norton-Cuffy: non si muove per meno di 30 milioni. In estate… - immagine 1
L'esterno inglese rossoblu, classe 2004, si sta rendendo protagonista di un'ottima prima parte di stagione
Fabio Alampi 

Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi emergenti della Serie A. L'esterno inglese del Genoa, classe 2004, si sta rendendo protagonista di un'ottima prima parte di stagione, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c'è anche l'Inter, alla ricerca di rinforzi per la fascia destra.

Genoa, blindato Norton-Cuffy: non si muove per meno di 30 milioni. In estate…- immagine 2
La dirigenza rossoblu, tuttavia, non intende privarsi del suo giocatore a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili. Tuttosport è netto in tal senso: "Norton-Cuffy a meno di offerte clamorose (dai 30 milioni in su) non si muoverà per ora e qualunque valutazione verrà fatta poi in estate".

