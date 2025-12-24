Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi emergenti della Serie A. L'esterno inglese del Genoa, classe 2004, si sta rendendo protagonista di un'ottima prima parte di stagione, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c'è anche l'Inter, alla ricerca di rinforzi per la fascia destra.
Genoa, blindato Norton-Cuffy: non si muove per meno di 30 milioni. In estate…
L'esterno inglese rossoblu, classe 2004, si sta rendendo protagonista di un'ottima prima parte di stagione
La dirigenza rossoblu, tuttavia, non intende privarsi del suo giocatore a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili. Tuttosport è netto in tal senso: "Norton-Cuffy a meno di offerte clamorose (dai 30 milioni in su) non si muoverà per ora e qualunque valutazione verrà fatta poi in estate".
