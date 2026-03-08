FC Inter 1908
Tra i tanti spettatori noti di Milan-inter, a San Siro ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale, Rino Gattuso
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Tra i tanti spettatori noti di Milan-inter, a San Siro ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale, Rino Gattuso. Fra gli osservati speciali, sicuramente Alessandro Bastoni, che quasi certamente sarà subissato di fischi dai tifosi rossoneri:

"Le stelle, in campo, saranno da una parte Rafa Leao (che ha vissuto una settimana da asceta per presentarsi tirato a lucido all’appuntamento), dall’altra Pio Esposito a cui, in una stagione di tante prime volte, manca ancora lo scalpo del Milan. Spettatore interessato sarà il ct Gattuso, pure lui atteso al Meazza".

"Di certo non lo turberanno più di tanto i fischi che toccheranno a Bastoni: il centrale era, resta e resterà un pilastro della Nazionale che tra un paio di settimane si giocherà la qualificazione al Mondiale".

(Fonte: Tuttosport)

