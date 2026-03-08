Tra i tanti spettatori noti di Milan-inter, a San Siro ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale, Rino Gattuso

Tra i tanti spettatori noti di Milan-inter, a San Siro ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale, Rino Gattuso. Fra gli osservati speciali, sicuramente Alessandro Bastoni, che quasi certamente sarà subissato di fischi dai tifosi rossoneri:

"Le stelle, in campo, saranno da una parte Rafa Leao (che ha vissuto una settimana da asceta per presentarsi tirato a lucido all’appuntamento), dall’altra Pio Esposito a cui, in una stagione di tante prime volte, manca ancora lo scalpo del Milan. Spettatore interessato sarà il ct Gattuso, pure lui atteso al Meazza".