L'atteggiamento dell'Inter non è stato quello di una squadra che poteva chiudere il discorso scudetto. Ora Chivu spera di recupera gli infortunati
news
Inter, Dumfries più sul pezzo di Luis Henrique. TS: “Una cosa non ha convinto i tifosi…”
"Cristian Chivu mastica amaro. Secondo derby da allenatore della prima squadra dell’Inter e seconda sconfitta per il tecnico rumeno, che, al netto delle assenze, si è comunque fatto incartare in certi momenti della gara da Allegri. Con la sua Inter che certamente ci ha provato, poteva anche passare in vantaggio nel primo tempo con un’azione personale di Mkhitaryan, ma non è sicuramente stata quella squadra pimpante e dominante vista in questo campionato. Senza tre titolarissimi: Lautaro, Thuram e Calhanoglu - e con un Dumfries a mezzo servizio – i nerazzurri hanno dunque perso pure la stracittadina di ritorno, regalando una serata di festa agli storici rivali. Si deve pure precisare che l’olandese, subentrato a Luis Henrique nella ripresa, è sembrato comunque molto più sul pezzo rispetto al brasiliano; con l’ex Marsiglia che ha chiaramente sulla coscienza la rete dell’1-0 di Estupiñán. L’occasione, tra l’altro, ha ricordato incredibilmente il “buco” di Nelson Vivas in un lontano derby del novembre del 2002, con Rivaldo a premiare l’inserimento per il gol partita di Serginho", scrive Tuttosport.
"Per il resto però le scelte erano praticamente obbligate. Quel che ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi dell’Inter è stato però l’atteggiamento della squadra, che è sembrata subire il Milan e soprattutto la pressione di quel match che avrebbe potuto chiudere il campionato già nella serata della festa delle donne. E dunque sotto questo punto di vista forse qualche appunto lo si può rivolgere anche a Chivu, con i suoi ragazzi prima sorpresi dal pressing degli avversari e poi colpiti nella classica azione del Diavolo, un qualcosa su cui per forza si saranno allenati in settimana ad Appiano Gentile", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA