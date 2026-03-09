"Cristian Chivu mastica amaro. Secondo derby da allenatore della prima squadra dell’Inter e seconda sconfitta per il tecnico rumeno, che, al netto delle assenze, si è comunque fatto incartare in certi momenti della gara da Allegri. Con la sua Inter che certamente ci ha provato, poteva anche passare in vantaggio nel primo tempo con un’azione personale di Mkhitaryan, ma non è sicuramente stata quella squadra pimpante e dominante vista in questo campionato. Senza tre titolarissimi: Lautaro, Thuram e Calhanoglu - e con un Dumfries a mezzo servizio – i nerazzurri hanno dunque perso pure la stracittadina di ritorno, regalando una serata di festa agli storici rivali. Si deve pure precisare che l’olandese, subentrato a Luis Henrique nella ripresa, è sembrato comunque molto più sul pezzo rispetto al brasiliano; con l’ex Marsiglia che ha chiaramente sulla coscienza la rete dell’1-0 di Estupiñán. L’occasione, tra l’altro, ha ricordato incredibilmente il “buco” di Nelson Vivas in un lontano derby del novembre del 2002, con Rivaldo a premiare l’inserimento per il gol partita di Serginho", scrive Tuttosport.