Oltre ad Hakan Calhanoglu, l’Inter spera di recuperare al più presto anche Denzel Dumfries. L’olandese è alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione alla caviglia.
Le ultime sulle condizione dell'olandese, che continua a lavorare: i tempi del recupero e quando torna in campo
“A due mesi e mezzo dall’ultima presenza (contro la Lazio a inizio novembre) lo staff medico non è ancora nelle condizioni di stabilire un preciso piano di riatletizzazione, che comincerà verosimilmente la prossima settimana” rivela La Gazzetta dello Sport.
Dopo essersi curato in Olanda, Dumfreis ma svolgerà l’ultima parte del recupero ad Appiano Gentile.
L’obiettivo è tornare a disposizione e a giocare intorno alla fine di febbraio.
