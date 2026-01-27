FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Dumfries torna ad Appiano: via alla riatletizzazione, quando torna in campo

news

Inter, Dumfries torna ad Appiano: via alla riatletizzazione, quando torna in campo

Inter, Dumfries torna ad Appiano: via alla riatletizzazione, quando torna in campo - immagine 1
Le ultime sulle condizione dell'olandese, che continua a lavorare: i tempi del recupero e quando torna in campo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Oltre ad Hakan Calhanoglu, l’Inter spera di recuperare al più presto anche Denzel Dumfries. L’olandese è alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione alla caviglia.

Inter Dumfries
Getty Images

A due mesi e mezzo dall’ultima presenza (contro la Lazio a inizio novembre) lo staff medico non è ancora nelle condizioni di stabilire un preciso piano di riatletizzazione, che comincerà verosimilmente la prossima settimana” rivela La Gazzetta dello Sport.

Dopo essersi curato in Olanda, Dumfreis ma svolgerà l’ultima parte del recupero ad Appiano Gentile.

Inter Dumfries
Getty Images

L’obiettivo è tornare a disposizione e a giocare intorno alla fine di febbraio.

Leggi anche
Inter, lezione imparata: ‘mission’ indicata da Oaktree, gli effetti della...
Inter, Lautaro in panchina a Dortmund? Tocca a Bisseck, i due grandi ex…

© RIPRODUZIONE RISERVATA