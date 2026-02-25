FC Inter 1908
Inter, ecco quando si giocherà il derby con il Milan. L'ufficialità arriverà venerdì

Inter, ecco quando si giocherà il derby con il Milan. L’ufficialità arriverà venerdì

Con l'uscita dalla Champions League dell'Inter non ci sono quasi più dubbi su data e orario in cui verrà giocato il derby con il Milan
Con l'uscita dalla Champions League dell'Inter non ci sono quasi più dubbi su data e orario in cui verrà giocato il derby con il Milan. Gara decisiva per indirizzare o per riaprire la corsa scudetto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Con l’Inter fuori dalla Champions, il derby con il Milan per la 28a giornata di Serie A sarà giocato con ogni probabilità domenica 8 marzo alle 20.45. Venerdì l’ufficialità della Lega".

