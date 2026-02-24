"Campionato finito? No. Tendenzialmente è vicino alla fine, se avevamo dato 50% a novembre, ora siamo al 75% ma non è il 100%. Immagino questo scenario: l'Inter rimonta col Bodo, terza partita in sei giorni, con un discreto carico di km. Vince, si carica, Inter-Genoa e Como-Inter vengono usate per riprendersi e poi si arriva al derby. Inter-Genoa, dopo tutto questo periodo, X; si arriva al derby a -8 perché il Milan vince a Cremona. C'è lo scontro diretto, magari si riallineano gli astri e vai a -5 poi magari l'Inter deve giocare la Champions... è ancora un campionato tutto da giocare. Poi magari si va a -12 e il derby diventa l'amichevole del sabato sera. Se l'Inter esce dalla Champions vince lo scudetto al 100%, non c'è nessun dubbio. Il Milan deve tifare per l'Inter. Se l'Inter va avanti in Champions, in campionato non fa 92 punti".