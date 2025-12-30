In mezzo ci sono stati pure Sanchez, Correa, Arnautovic e Taremi, ma in misura in minore. Ad ogni modo, il rendimento del capitano nerazzurro è stato sempre elevatissimo, a prescindere dal partner. Anche Esposito, però, ci ha messo del suo, ovvero la capacità di entrare subito in partita, alzandosi dalla panchina. Contro l’Atalanta, ha servito l’assist decisivo al primo pallone toccato: significa che era lucidissimo e prontissimo. E in casa del Pisa era accaduto sostanzialmente lo stesso. Sarebbe sbagliato pensare che sia tutto casuale. Si tratta di una peculiarità non scontata, ancora più preziosa considerato che Esposito ha appena vent’anni e che è appena salito su un palcoscenico così importante come quello interista".