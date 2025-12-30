La grande sinergia che subito si è innescata tra Pio Esposito e Lautaro Martinez sorprende fino a un certo punto in casa Inter. Anche perché sembra ennesima dimostrazione di una vera e propria predisposizione del capitano nerazzurro. Si legge sul Corriere dello Sport:
CdS – Inter, emerge una dote sempre più evidente di Lautaro Martinez
"Il tutto è stato agevolato da una dote sempre più evidente di Lautaro. Vale a dire quella di saper stare al fianco a qualsiasi tipo di attaccante. All’Inter, ha cominciato con Icardi (gli giocava alle spalle), per poi proseguire con i vari Lukaku, Dzeko, Thuram e ora, appunto, Pio e Bonny.
In mezzo ci sono stati pure Sanchez, Correa, Arnautovic e Taremi, ma in misura in minore. Ad ogni modo, il rendimento del capitano nerazzurro è stato sempre elevatissimo, a prescindere dal partner. Anche Esposito, però, ci ha messo del suo, ovvero la capacità di entrare subito in partita, alzandosi dalla panchina. Contro l’Atalanta, ha servito l’assist decisivo al primo pallone toccato: significa che era lucidissimo e prontissimo. E in casa del Pisa era accaduto sostanzialmente lo stesso. Sarebbe sbagliato pensare che sia tutto casuale. Si tratta di una peculiarità non scontata, ancora più preziosa considerato che Esposito ha appena vent’anni e che è appena salito su un palcoscenico così importante come quello interista".
