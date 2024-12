Una situazione che fa tornare in mente la richiesta estiva del tecnico interista, che ha a lungo insisito per avere un altro elemento per completare il pacchetto arretrato. Così scrive Il Giornale: "Inzaghi è inusualmente in emergenza, senza 3 difensori su 6: Pavard, Acerbi e Carlos Augusto. Darmian è l'unico cambio nel reparto, per cui per conseguenza anche il centrocampo diventa scontato. In attacco la ThuLa.