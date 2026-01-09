"In questa stagione, fin qui, l’Inter ha portato a San Siro oltre 860 mila tifosi: entro fine mese — mancando altre 4 partite interne — qualora venga confermata una media di 70 mila a partita, i nerazzurri raggiungeranno (supereranno anche) quota 1 milione di presenze allo stadio. Il derby anche in questa stagione si è confermato l’appuntamento che ha portato più interisti allo stadio: 75.562. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo «l’altro» derby lombardo, quello contro il Como che ha permesso a San Siro di riempirsi con 75.022 tifosi. Ultimo gradino del podio per Inter-Bologna, gara in cui hanno sorriso 74.710 spettatori", precisa la Gazzetta dello Sport.