I numeri dei tifosi dell'Inter allo stadio sono pazzeschi anche in questa stagione. Verso la fine del mese un altro traguardo importante
Inter, entro fine mese quota milione a San Siro. Dal derby a Liverpool e arriva anche l’Arsenal
"In questa stagione, fin qui, l’Inter ha portato a San Siro oltre 860 mila tifosi: entro fine mese — mancando altre 4 partite interne — qualora venga confermata una media di 70 mila a partita, i nerazzurri raggiungeranno (supereranno anche) quota 1 milione di presenze allo stadio. Il derby anche in questa stagione si è confermato l’appuntamento che ha portato più interisti allo stadio: 75.562. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo «l’altro» derby lombardo, quello contro il Como che ha permesso a San Siro di riempirsi con 75.022 tifosi. Ultimo gradino del podio per Inter-Bologna, gara in cui hanno sorriso 74.710 spettatori", precisa la Gazzetta dello Sport.
"In Champions, invece, la gara casalinga più vista è stata Inter-Liverpool (73.892); mentre Kairat Almaty e Slavia Praga hanno riempito il Meazza con 69.983 e 62.317 persone. Martedì 20 i riflettori si accenderanno sull’ultima gara casalinga della fase a girone unico: Inter-Arsenal. Una sfida che già si preannuncia decisiva in chiave qualificazione diretta agli ottavi e quindi da tutto esaurito. San Siro si prepara anche per questo big match. D’altronde, lui sa come si fa", si legge su Gazzetta.
