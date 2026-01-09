"È innegabile che dal tracollo nel secondo tempo allo stadio Maradona (25 ottobre) al dominio recente contro chiunque le si pari davanti (Atalanta, Bologna e Parma le ultime vittime) i progressi di calcio e autostima siano stati enormi". Il Giornale parla della sfida di San Siro di domenica e del momento dell'Inter in particolare che riceverà la squadra di Conte.
Il Giornale – Napoli perfetto un anno fa senza Coppe. L’Inter ha ribaltato il mondo e i conti…
La squadra di Chivu ha avuto come infortunio pesante quello di Dumfries, quella di Conte invece "alla montagna per lui spesso invalicabile del doppio impegno, somma un rosario di infortuni, che stabilire qual è il più grave vale una riffa. Il suo Napoli è stato perfetto un anno fa, senza le Coppe, che danno onore e soldi, ma spremono energie e soprattutto tempo, quello che serve per lavorare".
"Gli infortuni hanno fatto il resto. Chivu ha perso 2 delle prime 3 partite di campionato. Conte le aveva vinte tutte e 3 e a metà settembre aveva 6 punti di vantaggio. Poi ha vinto anche lo scontro diretto, eppure meno di 3 mesi dopo tornerà a San Siro con 4 punti di ritardo (distacco che mai ha avuto nemmeno l'anno scorso), Il mondo, appunto. Il mondo ribaltato alla vigilia dello scontro diretto contro l'avversario più forte. I conti si fanno in fretta: 7 vittorie consecutive sarebbero tante, e 7 punti di vantaggio varrebbero persino di più", conclude il quotidiano.
