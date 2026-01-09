"È innegabile che dal tracollo nel secondo tempo allo stadio Maradona (25 ottobre) al dominio recente contro chiunque le si pari davanti (Atalanta, Bologna e Parma le ultime vittime) i progressi di calcio e autostima siano stati enormi". Il Giornale parla della sfida di San Siro di domenica e del momento dell'Inter in particolare che riceverà la squadra di Conte .

La squadra di Chivu ha avuto come infortunio pesante quello di Dumfries , quella di Conte invece "alla montagna per lui spesso invalicabile del doppio impegno, somma un rosario di infortuni, che stabilire qual è il più grave vale una riffa. Il suo Napoli è stato perfetto un anno fa, senza le Coppe, che danno onore e soldi, ma spremono energie e soprattutto tempo, quello che serve per lavorare".

"Gli infortuni hanno fatto il resto. Chivu ha perso 2 delle prime 3 partite di campionato. Conte le aveva vinte tutte e 3 e a metà settembre aveva 6 punti di vantaggio. Poi ha vinto anche lo scontro diretto, eppure meno di 3 mesi dopo tornerà a San Siro con 4 punti di ritardo (distacco che mai ha avuto nemmeno l'anno scorso), Il mondo, appunto. Il mondo ribaltato alla vigilia dello scontro diretto contro l'avversario più forte. I conti si fanno in fretta: 7 vittorie consecutive sarebbero tante, e 7 punti di vantaggio varrebbero persino di più", conclude il quotidiano.