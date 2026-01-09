Il quotidiano parla del + 4 in classifica dei nerazzurri ad una giornata dallo scontro diretto col Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 15:46)

"Il turno infrasettimanale è una brutta bestia. Ed è molto peggio che avere l'Europa nel mezzo della settimana perché il campionato non ha quella magia che ti offre l'uscita dalla routine, la diversità dell'avversario e il salto in un'altra competizione". Il quotidiano Libero parla delle difficoltà di Inter e Napoli rispetto agli impegni infrasettimanali che hanno preceduto la sfida di San Siro. Il Napoli ha pareggiato due a due con il Verona, l'Inter ha vinto due a zero a Parma.

"Il campionato - scrive Savelli - non ha quella magia che ti offre l'uscita dalla routine, la diversità dell'avversario, il salto in un'altra competizione. difficile approcciare l'infrasettimanale del campionato perché non ti carica, sei tu a doverlo fare. Per questo Contelo soffre, e di riflesso il suo Napoli che cala quando non vede la danza robotica del comandante in panchina. La differenza tra l'elettricità vista contro la Lazio e l'approccio scarico del primo tempo col Verona è stata palese: se il burattinaio ha le batterie basse, i fili si ingarbugliano. Si è riacceso solo nella ripresa, ma il tempo perso è costato caro".

Mentre sull'Inter di Chivusi legge: "In questo scenario la squadra nerazzurra guadagna terreno e scava il primo minisolco. Le cavalcate in Champions che magari in passato hanno tolto energie decisive per la corsa scudetto, oggi restituiscono qualche interesse. Non è tanto questione di rose più o meno profonde, ma della capacità mentale, acquisita sul campo, di gestire la sequenza di partite, di allenarsi giocandole, di approcciarle bene e finirle meglio", conclude il quotidiano.

(Fonte: Libero)