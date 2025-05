Dopo l'incredibile vittoria contro il Barcellona, l'Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile in un clima di inevitabile entusiasmo. Simone Inzaghi ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo per recuperare fisicamente e mentalmente, ma ha subito richiamato la squadra alla concentrazione perché il campionato non è ancora dato per perso. "Bisognava soprattutto riordinare le idee, rasserenarsi in famiglia, sgombrare la mente per riempirla della nuova parola chiave. Monaco. Così, dopo aver scoperto che in finale in Baviera ci sarà Luis Enrique, i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano in un clima generale ancora ebbro di entusiasmo, come naturale che sia", si legge sulla Gazzetta dello Sport.