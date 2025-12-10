Bocciati duramente dalla moviola del Corriere dello Sport l'arbitro e il VAR di Inter-Liverpool. Zwayer e Storks l'hanno combinata grossa, soprattutto per il rigore concesso ai reds che ha poi deciso la partita. Severo il giudizio del quotidiano: "Si fa fatica a capire come Rosetti possa continuare a dare fiducia ad un arbitro che ha almeno (almeno) una OFR a partita in Europa. Scandaloso. E se possibile (non fosse per la rete annullata nel primo tempo) ha fatto peggio il VAR, Storks: ma che senso ha l’OFR proposta all’arbitro? In Italia il povero Rocchi si sbatte per evitare i rigorini, poi si vede una roba del genere e bisogna ricominciare da capo. Ridicolo".
Moviola CdS durissima: “Inter-Liverpool, arbitro e VAR incompetenti. Rigore scandaloso”
In particolare sull'episodio: "L’ingenuità di Bastoni è pari forse solo all’incompetenza di arbitro e VAR: la pizzicata di maglia a Wirtz è risibile, fra l’altro finisce i suoi effetti prima della sceneggiata del giocatore tedesco, che cade a terra non appena si sente lasciato per la maglia. Zwayer fa proseguire, il VAR entra dove non dovrebbe".
Giusto invece annullato il gol di Konaté: "Colpo di testa di van Dijk, pallone sul braccio sinistro di Ekitike che è: a) larghissimo (quasi altezza della spalla); b) interferente e determinante (senza quel tocco il pallone non sarebbe mai arrivato a Konaté) e per questo va considerato punibile". Mentre non c'era rigore per l'Inter sul tocco di mano di Van Dijk nel primo tempo: "Tiro di Bisseck, pallone sulla mano destra di van Dijk, braccio in posizione congrua, come nel Subbuteo, ci sta considerarlo non punibile".
